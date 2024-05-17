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Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 15:41
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Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilk resmi golünü atan eski futbolcumuz ve Divan Kurulu üyemiz Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski futbolcumuza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Açıklamada, Türk'ün ilk olarak 1966 yılında kırmızı-beyaz Trabzonspor'da, daha sonra ise 2 Ağustos 1967'de kurulan kulüpte 6 sezon boyunca forma giydiği kaydedildi.

Osman Türk için İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

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