Başakşehir dert açıyor

23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası Finali öncesi Trabzonspor'un önünde çok zorlu bir 90 dakika var. Fırtına, son yıllarda zorlandığı Başakşehir'e konuk olacak. Bordo-mavililer, İstanbul'da Başakşehir ile oynadığı son 10 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. 6 kez yenildi, 3 mücadele de beraberlikle bitti. Genel tabloya bakıldığında da son 17 karşılaşmada Fırtına'nın sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Fırtına, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ise Başakşehir'i Papara Park Stadı'nda 1-0 mağlup etmişti.

Numanoğlu yönetecek

Futbol Federasyonu, haftanın hakemleri açıklandı. Yarın saat 19.00'da oynanacak RAMS Başakşehir- Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fırtına, Yalova bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 2 defa yenildi.

Yerini garantileyecek.

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile yarın deplasmanda üçüncülük için mücadele verecek olan Trabzonspor, rakibinin 3 puan önde bulunuyor. Karadeniz devi sahadan galibiyetle ayrılması halinde sıralamadaki yerini ligin bitimine 1 hafta kala garantileyecek.

YENİ BİR ÖDEME DAHA YAPILDI

Yönetim birkaç gün önce 2 milyon 80 bin euro'luk bir ödeme gerçekleştirdi. Bordo mavili kulübün ay sonuna kadar yapması gereken yeni ödemeler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin sponsor arayışlarına hız verdikleri ifade ediliyor. Doğan özellikle bütçe dengesine dikkat ediyor.

YAPAY ZEKA 'FIRTINA' DEDİ

Google'ın yapay zekası Gemini, Ziraat Türkiye Kupası'nın galibiyetini öngörmek için analizlerini sundu. Gemini'ye göre Beşiktaş ve Trabzonspor arasında çok çekişmeli bir final maçı bekleniyor. Hangi takımın galip geleceği ise son dakika sürprizlerine bağlı olarak değişebileceğini ve Trabzonspor'un ise final maçını kazanacağını belirtti. Ziraat Türkiye Kupası finali maçı 23 Mayıs 2024'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇİN'E

Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda birincilik elde eden Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, 17-27 Mayıs'ta Dalian şehrinde düzenlenecek Liselerarası Dünya Şampiyonası için Çin'e uçtu. 36 takımın yarışacağı turnuvada temsilcimiz; Katar, Çin, İngiltere ve Tayland ile mücadele edecek. Hedef üçüncü kez Trabzon'a dünya şampiyonluğu yaşatmak