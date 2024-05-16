Haberler Trabzonspor Olimpiyat'ta 5'te 5 yaptı

Olimpiyat'ta 5'te 5 yaptı

Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu mücadeleyi en az 23 Mayıs'taki Türkiye Kupası Finali kadar önemsiyor. Olimpiyat Stadı'nda bugüne kadar çıktığı 5 finalin tamamını kazanan Trabzonspor, 3 kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü, 2 defa da Türkiye Kupası'nı kazandı. Olimpiyat adeta Fırtına'nın ikinci evi. Bordo- mavililer, 2021-22'de şampiyonluk kupasıyla tur attığı statta yeni bir zafer istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Olimpiyat'ta 5'te 5 yaptı
Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu mücadeleyi en az 23 Mayıs'taki Türkiye Kupası Finali kadar önemsiyor. Olimpiyat Stadı'nda bugüne kadar çıktığı 5 finalin tamamını kazanan Trabzonspor, 3 kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü, 2 defa da Türkiye Kupası'nı kazandı. Olimpiyat adeta Fırtına'nın ikinci evi. Bordo- mavililer, 2021-22'de şampiyonluk kupasıyla tur attığı statta yeni bir zafer istiyor.
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