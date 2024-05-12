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Trabzonspor köyü ve koleji projesi

Divan Kurulu'nda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç şunları söyledi: "Ertuğrul Doğan başkanımızın bütün gayretine şahidiz, ekonomik ve sportif anlamda mücadele veriyorlar. Kartal arazisi diye bildiğimiz Cumhurbaşkanımızın İBB başkanıyken verdiği bu arazisinin kıymetlendirilmesi ile ilgili bir husustur. Ciddi bir çalışma içindeyiz, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı ziyaret ettik, takip ediyoruz. Trabzonspor Köyü, Trabzonspor Koleji noktasında arazi tahsisi konusunda çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Trabzonspor köyü ve koleji projesi

Divan Kurulu'nda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç şunları söyledi: "Ertuğrul Doğan başkanımızın bütün gayretine şahidiz, ekonomik ve sportif anlamda mücadele veriyorlar. Kartal arazisi diye bildiğimiz Cumhurbaşkanımızın İBB başkanıyken verdiği bu arazisinin kıymetlendirilmesi ile ilgili bir husustur. Ciddi bir çalışma içindeyiz, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı ziyaret ettik, takip ediyoruz. Trabzonspor Köyü, Trabzonspor Koleji noktasında arazi tahsisi konusunda çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz."

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