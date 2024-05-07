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TRABZONSPOR HABERLERİ - Onuachu’da Orsic taktiği uygulanacak!

Sports Nation sitesi, bordo mavililerin Orsic’te olduğu gibi 29 yaşındaki golcü için para + Göztepe’ye oyuncu önerdiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Onuachu’da Orsic taktiği uygulanacak!

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için kollarını erkenden sıvayan Trabzonspor yönetiminin forvetteki ilk hedefi Paul Onuachu'yu takımda tutmak. Karadeniz devi, Southampton'dan kiraladığı ve şu anda 12 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki forveti yeniden kiralamak istiyor. Ama İngilizler, değeri 12 milyon euro olarak gözüken 2.01 boyundaki yıldızı satmayı planlıyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Onuachu için görüşmelere başladıklarını geçen hafta resmen açıklamıştı. Sports Nation sitesi, Fırtına'nın Southampton kulübü ile yapılan pazarlıklarda Göztepe'ye oyuncu teklif ettiğini duyurdu. Aslında bu yöntem geçtiğimiz sezon işlemişti.

41 MAÇTA 40 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Southampton'dan alınan Orsic'in maliyetini düşürmek adına yapılan bir anlaşma, Trabzonspor'un bu hamlesine ilham kaynağı oldu. Buna göre, bordomavililer 31 yaşındaki Hırvat sol kanadı renklerine bağlarken, Southampton ile aynı şirkete bağlı olan Göztepe'ye Taha Altıkardeş'i vermişti. Onuachu için hangi futbolcuların teklif edileceği henüz netleşmedi ancak yine bir miktar para ve birkaç futbolcu verilmesiyle bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. 2019 yazında 6 milyon euro'ya Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Nijeryalı futbolcu, 2020-21 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol ve 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi.

18 MİLYON EURO'YA ALINDI

Genk ile çıktığı 19 maçta 16 gol atan Onuachu, devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi var.

Kariyeri boyunca 360 maça çıkan Onuachu; 176 gol, 38 asistle toplam 214 gollük katkısıyla inanılmaz bir istatistik yakaladı. Nijerya Milli Takımı formasını 23 kez terleten Onuachu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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