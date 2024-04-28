Fırtına’nın elması Mendy

Nenad Bjelica döneminde ön libero bölgesinde değerlendirilen Batista Mendy, Abdullah Avcı'nın takımın

başına gelmesiyle defans, ön libero ve merkez orta sahada forma giydi. Son haftalarda stoper bölgesinde oynayan Fransız oyuncu, Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 32 müsabakanın 11'inde ön libero, 11'inde stoper ve 10'unda ise merkez orta sahada görev yaptı.

Bölge ayırt etmiyor

BORDOmavililer, Mendy'nin bu sezon ön libero olarak sahaya çıktığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fransız oyuncunun stoper bölgesinde top koşturduğu 11 mücadelede 8 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Mendy merkez orta sahadayken de 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyet yaşadı