Yerel gazeteler, Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda yarı final ilk tur maçında sahasında Karagümrük'ü yenmesini farklı başlıklarla okurlarına duyurdu. Taka: Adım adım 10'uncu kupaya, Kuzey Ekspres: Fırtına kapıyı araladı, Günebakış: Trabzon finale göz kırptı, Sonnokta: Fırtına avantajı kaptı.

AVANTAJI KAPTI

Türkiye Kupası yarı final ilk maçları önceki akşam oynanan Trabzonspor- Karagümrük maçıyla tamamlandı. Trabzonspor'un 3-2 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada bordo-mavililer avantaj elde ederken bu maçın rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

18 HAFTA 3. SIRADA

Trendyol Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, kalan 5 haftada bu avantajını kullanmak istiyor. Karadeniz devi, 18 haftadır koruduğu üçüncülük koltuğunu sezon sonuna dek kaptırmak istemiyor. Tüm planlar bu yönde yapılıyor.

3 EVDE, 2 DIŞARDA

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçın 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Gaziantep FK, Samsunspor (D), İstanbulspor, Başakşehir (D) ve Ankaragücü ile karşılaşacak.

DIŞARDA 24 PUAN

Karadeniz devi, Abdullah Avcı ile iç sahada daha az puan topladı. Fırtına, tecrübeli hocanın gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde etti. 13 dış saha sınavında ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, 24 puan toplayarak iç sahayı solladı.

MAÇI ÇEVİREMİYOR

Ligde ilk golü yediği 13 maçın 10'unda puan alamayan Fırtına, ayrıca kaybettiği 12 maçın 6'sında gol atamadı. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü 1-0, 2'sini de 2-0 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı bu duruma çare arıyor.

6. SIRADA BİTİRMİŞTİ

Bordo-mavili takım, geçen sezon Süper Lig'i 57 puanla 6. tamamlayarak Avrupa'ya gitme hakkı elde edememişti. Fırtına, son 5 haftada üçüncülük yolunda büyük avantaj elde edip geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koyma şansı yakaladı.