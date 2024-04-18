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Benzersiz bir deneyimdi

Karadeniz devinin eski sağ beki Bosingwa, Fransız beIN'e konuştu. Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu belirten 41 yaşındaki Portekizli, "Trabzonspor'da geçirdiğim dönem kesinlikle en iyi şeylerinden biriydi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Benzersiz bir deneyimdi

Futbol tutkusunu yeniden buldum ve kulüp ile taraftarlar beni iyi karşıladı. Benzersiz bir deneyimdi. Türk kültürünü sevdim. Taraftarlarla olan iletişimden keyif aldım" dedi.

RAKİP KAYSERİ

Trabzon, cumartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki idmanın ilk bölümünde teknik ısınmaya bağlı koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

SON HAFTA ANKARAGÜCÜ

Fırtına, ligin son 6 haftasında 4 puanlık avantajını kullanarak sezonu 3. sırada bitirmeye gayret gösterecek. Bordo-mavililer, son 6 haftada sırasıyla Kayseri (D), G.Antep FK, Samsun (D), İstanbulspor, Başakşehir (D) ve A.Gücü ile karşılaşacak.

ÇEVİRMEYİ BAŞARAMIYOR

Süper Lig'de ilk golü yediği 13 maçın 10'unda puan alamayan Fırtına, ayrıca kaybettiği 12 maçın 6'sında gol atamadı. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü 1-0, 2'sini de 2-0 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı bu duruma çare arıyor.

GEÇEN SEZONU 6'NCI BİTİRMİŞTİ

mavililer, geçen sezon ligi 57 puanla 6. tamamlayarak Avrupa'ya gitme hakkı elde edememişti. Fırtına, son 6 haftada üçüncülük yolunda büyük avantaj elde edip geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koyma şansı yakaladı.

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