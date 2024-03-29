Haberler Trabzonspor Berat kalmak istiyor

Berat kalmak istiyor

Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in, Al İttifak ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Berat kalmak istiyor

Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in, Al İttifak ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın Trabzon'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, Berat için Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemek istemiyor. Sözleşme feshi beklenecek olan oyucunun gelecek sezon yeniden bordomavili forma giyme ihtimali var.

PEPE PAHALIYA PATLADI

Trabzonspor'un Arsenal'den kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu beklentileri karşılıksız bıraktı. Yıllık garanti ücreti 3.5 milyon euro olan Nicolas Pepe sadece 12 Süper Lig maçında forma giyerken 4 gole imza attı. 28 yaşındaki yıldızın durumu net değil.

DESTAN FÜZE GİBİ ÇIKTI

Transfermarkt'ın verilerine göre Karadeniz devinde son 3 aylık süreçte toplam beş futbolcunun değerinde yükseliş gerçekleşti. 21 yaşındaki Enis Destan'ın yılbaşında 2.5 milyon euro olan bonservis değeri 4.5 milyon euro'ya çıktı. Yükselişte zirvede.

ORSIC FORMA BEKLİYOR

Sakatlığını tamamen atlatan Mislav Orsic, U19 takımı ile oynanan antrenman maçında süre aldı. Fiziksel olarak eksikliklerini önemli oranda gideren Hırvat sol kanadın Konyaspor ile oynanacak olan maçta süre almak için sabırsızlandığı belirtildi. Kadroda yer bulabilir.

İKİ FUTBOLCU BELİRSİZ

Cadiz'e kiralanan ve sözleşmesine 3 milyon 750 bin euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu koyulan Gomez, 27 maçta gol atamadı. Bu nedenle Cadiz'in Uruguaylı forveti alması beklenmiyor. Lahtimi de Wydad Atletic'e kiralanmıştı. 22 yaşındaki sağ kanat, maçların yüzde 75'inde oynarsa 400 bin euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. 4 maç kaldı.

DİĞER
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı! 'Annesi mi ablası mı?'
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında 'İstanbul' pazarlığı! İmamoğlu'ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş'a böyle el çektirdiler
Dario Osorio için olumlu rapor!
F.Bahçe'de futbolculardan flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Torres müjdesi!
Fırtına'ya Kafkaslar'dan yeni golcü!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (29 Mart 2024)
İstanbul namaz vakitleri 29 Mart Cuma
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berkay’da sona doğru Berkay’da sona doğru 07:37
A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! 00:46
G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! 00:46
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme 00:46
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! 00:46
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" 00:46
Daha Eski
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri 00:46
Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? 00:46
Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi 00:46
Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Oosterwolde... Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Oosterwolde... 00:46
Yeni adresi şaşırttı! İşte bonservis bedeli Yeni adresi şaşırttı! İşte bonservis bedeli 00:46
F.Bahçe La Liga'da yer alabilecek mi? F.Bahçe La Liga'da yer alabilecek mi? 00:46