Berat kalmak istiyor

Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in, Al İttifak ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın Trabzon'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, Berat için Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemek istemiyor. Sözleşme feshi beklenecek olan oyucunun gelecek sezon yeniden bordomavili forma giyme ihtimali var.

PEPE PAHALIYA PATLADI

Trabzonspor'un Arsenal'den kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu beklentileri karşılıksız bıraktı. Yıllık garanti ücreti 3.5 milyon euro olan Nicolas Pepe sadece 12 Süper Lig maçında forma giyerken 4 gole imza attı. 28 yaşındaki yıldızın durumu net değil.

DESTAN FÜZE GİBİ ÇIKTI

Transfermarkt'ın verilerine göre Karadeniz devinde son 3 aylık süreçte toplam beş futbolcunun değerinde yükseliş gerçekleşti. 21 yaşındaki Enis Destan'ın yılbaşında 2.5 milyon euro olan bonservis değeri 4.5 milyon euro'ya çıktı. Yükselişte zirvede.

ORSIC FORMA BEKLİYOR

Sakatlığını tamamen atlatan Mislav Orsic, U19 takımı ile oynanan antrenman maçında süre aldı. Fiziksel olarak eksikliklerini önemli oranda gideren Hırvat sol kanadın Konyaspor ile oynanacak olan maçta süre almak için sabırsızlandığı belirtildi. Kadroda yer bulabilir.

İKİ FUTBOLCU BELİRSİZ

Cadiz'e kiralanan ve sözleşmesine 3 milyon 750 bin euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu koyulan Gomez, 27 maçta gol atamadı. Bu nedenle Cadiz'in Uruguaylı forveti alması beklenmiyor. Lahtimi de Wydad Atletic'e kiralanmıştı. 22 yaşındaki sağ kanat, maçların yüzde 75'inde oynarsa 400 bin euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. 4 maç kaldı.