Haberler Trabzonspor Dalic'ten Trezeguet'e övgü dolu sözler!

Dalic'ten Trezeguet'e övgü dolu sözler!

Trezeguet ülkesi Mısır'da gündem olmaya devam ediyor. Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic, Mısır Milli Takımı'nı 4-2 yendikleri maç sonrası, 80 dakika sahada kalan başarılı sol kanat futbolcusuna övgüler yağdırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Dalic'ten Trezeguet'e övgü dolu sözler!

Trezeguet ülkesi Mısır'da gündem olmaya devam ediyor. Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic, Mısır Milli Takımı'nı 4-2 yendikleri maç sonrası, 80 dakika sahada kalan başarılı sol kanat futbolcusuna övgüler yağdırdı. Dalic, "Trezeguet çok seçkin bir oyuncu ve hedefimiz için bir tehdit oluşturuyordu. Bizi çok zorladı" dedi. Eski milli futbolcu Mahmoud Hassan ise tam tersi bir açıklama ile Trezeguet'nin milli takımda olmayı hak etmediğini söyledi. Bu sezon Trabzonspor ile 22 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki yıldız, yüksek bir bonservis bedeli karşılığında yaz döneminde ayrılabilir.

Pepe 2-1 galip FILDIŞI Sahili Milli Takımı, hazırlık maçında Uruguay'ı 2-1 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 63 dakika forma giyen Trabzonsporlu Nicolas Pepe önemli bir rol üstlendi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, etkili ortaları ile göz doldurdu

Meunier berabere: 2-2 İNGILTERE ile Belçika arasında oynanan hazırlık maçı nefesleri kesti ve 2-2 berabere bitti. Karşılaşmada Trabzonsporlu oyuncu Meunier, yedek başladı ve 71. dakikada oyuna dahil oldu. Belçikalı yıldız, İrlanda sınavında ise 45 dakika sahada kalmıştı.

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