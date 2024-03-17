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Fenerbahçe ‘Avcı’sı

Sarı-lacivertli takıma karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 mağlubiyet yaşayan Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi 3 kez zirveden indirmeyi başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe ‘Avcı’sı

Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu yok. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen kaptan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avcı, Fener'i 3 kez zirveden indirdi. 2021- 22'de 19 puanla Pereira yönetimindeki lider F.Bahçe'yi 3-1'le geçerek zirveye yerleşen Avcı idaresindeki Fırtına, 2022-23'ün 15. haftasında 29 puanla liderlik koltuğundaki Kanarya'yı 2-0 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibin koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu. Bu sezonun 11. haftasında zirvedeki namağlup F.Bahçe'yi evinde 3-2 yenen Karadeniz devi, hem Kadıköy'de 26 yıl sonra galibiyet yaşamış hem de rakibini bir kez daha liderlikten etmişti.

DERBİLERİ SEVİYOR

Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

5-1 ÜSTÜN

Abdullah Avcı ile Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, 11. kez rakip olacak. İki teknik adam arasında oynanan 10 müsabakada Avcı 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

HİÇ KAYBETMEMİŞTİ

Karadenız devi, teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı

SADECE FENER'İ YENDİ

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi. Bordo-mavililer, Avcı ile Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı. Karadeniz devi, son 2 maçta Galatasaray'a 5-1, Beşiktaş'a 2-0 yenildi

Fırtına'da iki eksik

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