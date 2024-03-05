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Ören görevine başladı

Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mahmut Ören, törenle mazbatasını aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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Ören görevine başladı

Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mahmut Ören, törenle mazbatasını aldı. "Bu düzeyli yarışla kazanan 'ben' değil 'biz' olmuştur" diyen Ören, "Önceliğimiz hizmet, ortak paydamız Trabzonspor olacaktır" dedi.

KAPANIŞ PEPE'DEN

61. dakikada Umut Güneş'in yerine oyuna dahil olan Pepe, son anlarda skoru belirledi. Durumu 3-1'e getiren Fildişi Sahilli oyuncu, 10. maçında 3. golüne ulaştı. Pepe'nin ayrıca 1 asisti bulunuyor.

YILMAZ BRONZ KAZANDI

Gençler Judo Avrupa Kupası 1-3 Mart arasında Bosna-Hersek'te gerçekleştirildi. Birçok ülke sporcusunun katıldığı turnuvada ülkemiz birinci olurken, Trabzonsporlu Yağmur Yılmaz da + 78 kiloda bronz madalya aldı.

Sörloth şov yaptı: 5-1

Alexander Sörloth'un hat-trick yaptığı maçta Villarreal sahasında Granada'yı 5-1'lik skorla yendi. Eski Trabzonsporlu Sörloth 7, 19 ve 68. dakikalarda 3 gol birden atarak galibiyetin en büyük mimarı olmayı başardı.

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