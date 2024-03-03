Trabzonspor'da Visca farkı!

Trabzonspor, şubat ayı maçlarının hikayelerini paylaştı. Videolarda birçok detay yer alırken, en ateşleyici konuşmaları Edin Vişça yapıyor. Bordo-mavililerin Ocak 2022'de Başakşehir'den aldığı 34 yaşındaki sağ kanat, şampiyonluğa önemli katkılar sağlamıştı. Ardından iki kez önemli sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu, uzunca bir süre beklenen performansından uzaktı. Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra gerçek kimliğine bürünen Vişça, hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esiyor. 1.72 boyundaki yıldız, kupada 4 maçta da skora etki etti. Çorum, Manisa ve Gençlerbirliği'ne karşı asist yapan Vişça, Başakşehir maçındaki golüyle de turu getirdi. Bu sezon 30 maçta 4 gol, 9 asiste ulaşan Vişça, ikinci kaptanlığına getirildikten sonra daha fazla sorumluluk almaya başladı.

HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN

Doğum gününü kutlarken bile takımının başarısı için konuşan Vişça, maç sırasında ve soyunma odasında yaptığı konuşmalarla takım arkadaşlarını ateşleyen bir lider olduğunu kanıtladı. Boşnak yıldız, Adana Demirspor maçı öncesi "Beyler, hocanın da dediği gibi, ilk dakikadan itibaren Kasımpaşa'yı hatırlayın. 3 puanı biz verdik. Hatay ve Pendik maçlarının ikinci yarısını hatırlayın. Birlikte kaldığımızda, birbirimize destek olduğumuzda, basit oynadığımızda sonuç gelecek. Bugün kazanalım ve sonrasında Başakşehir maçında 40 bin kişi gelecek. Burada bir aileyiz başka kimse bizimle değil. Birlikteyiz ve bunu gösterelim ilk dakikadan itibaren" dedi. Devre arasında ise kükredi: "Beyler, Trabzonspor için oynuyoruz. Bu nasıl olabiliyor. Hepinize yazıklar olsun. Basit oynayın."

SİHİRLİ DOKUNUŞLAR

Özellikle ikinci yarının ilk 5 haftasında takımın performansı düşerken, Edin Vişça sorumluluk alarak liderlik rolünü üstlendi. Uğurcan Çakır'dan sonra kaptanlık görevi verilen Boşnak futbılcu, saha içinde adeta yeni bir liderlik sergiliyor.

Son Başakşehir kupa maçında takımın galibiyetinde önemli bir rol oynayan Vişça, basın toplantısında yaptığı açıklamalarla da taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı. Vişça, takım arkadaşlarına moral ve motivasyon aşıladı.

Maçlardaki zor anlarda takım arkadaşlarına yaptığı konuşmalarla öne çıkan Vişça, birlik-beraberlik vurgusu yaparak takım ruhunu canlı tuttu. Mücadele etmenin önemini vurgulayarak ortak hedeflere odaklanılması gerektiğini belirtti.

YENİ SAYFA AÇIYORUZ

20. haftada Antalya ile berabere kaldıktan sonra Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle dikkat çekti. 2'si kupa olmak üzere çıktığı 5 karşılaşmanın 5'ini de kazanan Fırtına, son 4 maçta gol dahi yemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı motive ettiği anların paylaşıldığı videoda deneyimli çalıştırıcının "Geçmişi unutun. Şimdi unutun! Yeni bir sayfa başlıyor yeniden" sözleri dikkat çekti.

Edin Vişça, üçüncülük ve kupa kazanma hedeflerini ön plana çıkardı. 34 yaşındaki yıldızın liderlik ve fedakarlığı, Trabzonspor camiası tarafından takdirle karşılanırken, takımın gelecek başarıları için umut verici bir işaret oldu.