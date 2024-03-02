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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte Fırtına'nın transfer şifreleri

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için kolları sıvadı Eksikleri belirleyen Avcı, takviye yapılması gereken mevkileri belirledi. Bordo-mavililerde hedef, erken transfer planlamsı ve direkt katkı sağlayacak isimleri kadroya katmak. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte Fırtına'nın transfer şifreleri

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Trabzonspor yönetimi bu sezon transferde erken davranmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı konu ile ilgili, "İstanbul'da bir ekip var, benim kendi ekibim var, yurt dışında olan ve kulübün içerisinde olanlar var. Deneyimli oyuncuların yanı sıra gençler de olacak. Mevkisel olarak listeyi verdim. Çalışıyoruz ve hızlı mesafe kat ediyoruz. İki sene önceki erken organizasyonu yine yapmak istiyoruz" dedi. Şampiyonluk sezonu öncesinde nisan ve mayıs aylarında transferlerinin yüzde 70'ini tamamlayan Trabzonspor yine aynı hızlı hamleleri yapmak istiyor.

ÖRNEK İSİM: MEUNIER

Avcı'nın yönetim kuruluna sunduğu ve scout ekibiyle de paylaştığı transfer planlaması ise büyük oranda netleşti. Tecrübeli teknik adamın stoper bölgesine, orta sahanın tamamına yani 6, 8, 10 numara pozisyonlarına ve forvet hattına direkt katkı sağlayacak isimler talep ettiği, kanat ve diğer bölgelerde de kadroyu güçlendirme konusunda karar alındığı belirtildi. Orta sahaya transfer edilecek futbolcuların bazılarının özellikle Meunier gibi, tecrübeli ve kariyer geçmişi olan isimlerden oluşması bekleniyor.

AYDIN GERİ DÖNECEK

Trabzonspor'un sezon başında Alman Ligi ekibi Schalke'den kiraladığı milli sağ bek Mehmet Can Aydın beklentilerin altında kaldı. Alman basınından Der Westen, "Meunier'in Trabzonspor'a transfer olmasından bu yana Trabzonspor'da bir dakika bile oynamayan Aydın'ın Schalke'ye dönüşü kesinleşmiş gibi görünüyor" diye yazdı.

BARDHI'DEN YENİ SAYFA

Abdullah Avcı'nın gelmesi ile kulübeye çekilen Bardhi, pes etmedi ve ilk 11'in değişmez ismi oldu. Bakasetas'ın ayrılığı sonrası formayı alan 28 yaşındaki futbolcu devre arasında Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen gitmemişti. Artık daha fazla sorumluluk alan, daha istekli, hırslı oynayan ve savaşan bir kimliğe bürünen Kuzey Makedon orta saha, taraftarın kendisine olan bakış açısını da değiştirdi.

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