Haberler Trabzonspor Enis Destan: Asla pes etmem

Enis Destan: Asla pes etmem

Polonya’ya gittiğimde ilk başlarda çok zorlandım, psikolojik olarak da çöktüm. O yaşta büyük tecrübe oldu o direnç ve artık hiçbir şekilde, hiçbir konuda pes etmem

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Enis Destan: Asla pes etmem

Trabzonspor'un 2021- 22 sezonunda Altınordu'dan transfer ettiği Enis Destan, kiralık olarak gittiği Polonya'nın Warta Poznan takımına geri dönerek, Süper Lig'de 5 gol 3 asist, Türkiye Kupası'nda 3 gol, 1 asist olmak üzere toplamda 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 21 yaşındaki santrfor, kulüp dergisinin 214'üncü sayısına konuştu. Kısa vadede çok hedefi olduğuna değinen Enis, "Kısa vadede çok hedeflerim var, onları başardıkça daha çok motive oluyorum ve bu beni yukarıya çekiyor. İlk etapta Trabzonspor'la yeni kupalar kaldırmak, hedeflediğim gol - asist barajını tutturmak, bunları teker teker başarmak istiyorum. Burada iz bırakıp sonrasında da çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum" dedi.

MÜCADELE ETMEK BENIM İŞİM

Geçen sezon kiralık olarak Polonya'da forma giydiğinde çok zorlandığını vurgulayan Enis Destan, şunları kaydetti: Polonya'ya gittiğimde ilk başlarda çok zorlandım, psikolojik olarak adeta çöktüm. 2-3 ay çok kötüydü benim adıma ve her şeyi bırakacaktım neredeyse. Ama kulübün bakış açısı, ailem ve arkadaşlarımın yardımıyla bu süreci aştım ve sonrasında daha da güçlendim. O yaşta büyük bir tecrübe oldu o direnç ve artık hiçbir şekilde, hiçbir konuda pes etmem. Saha içi ve dışı fark etmez: Mücadele benim işim. Her yerde sonuna kadar savaşabilirim. Asla vazgeçmem. Trabzonspor'u, bu kulübü, bu camiayı çok seviyorum. Altınordu ve Bayern Münih'in maçlarını da merakla takip ediyorum.

DİĞER
Sosyete bu skandalı konuşuyor! Tarihi yalıda kaçak inşaat! Banu Alp kayıkhaneyi kış bahçesi yaptırdı!
28 Şubat mağduru kadınlar yaşadıkları zulmü anlattı: Erdoğan devrim yaptı peruğumu çöpe attım
Kartal'dan Manaj hamlesi!
G.Saray ve F.Bahçe'den yılın kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına yarı final aşkına! İşte Avcı'nın ilk 11'i
Enis Destan: Hayalimdeki lig...
Az önce deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
Namaz vakitleri İstanbul | 28 Şubat 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Haaland 5 attı City farklı turladı! Haaland 5 attı City farklı turladı! 01:20
Yunus, Enes'i kupa dışına itti Yunus, Enes'i kupa dışına itti 01:19
Yunus, Enes'i kupa dışına itti Yunus, Enes'i kupa dışına itti 01:13
İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti! İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti! 01:11
İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti! İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti! 01:10
Haaland 5 attı City farklı turladı! Haaland 5 attı City farklı turladı! 00:56
Daha Eski
Aklınızı başınıza alın Aklınızı başınıza alın 00:24
Bile bile lades! Bile bile lades! 00:24
Yıldırım yanıt Yıldırım yanıt 00:23
Ankara'da erken veda Ankara'da erken veda 00:22
"Taraftarımızdan özür diliyoruz!" "Taraftarımızdan özür diliyoruz!" 00:16
"Taraftarımızdan özür diliyoruz!" "Taraftarımızdan özür diliyoruz!" 00:15