Enis Destan: Asla pes etmem

Trabzonspor'un 2021- 22 sezonunda Altınordu'dan transfer ettiği Enis Destan, kiralık olarak gittiği Polonya'nın Warta Poznan takımına geri dönerek, Süper Lig'de 5 gol 3 asist, Türkiye Kupası'nda 3 gol, 1 asist olmak üzere toplamda 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 21 yaşındaki santrfor, kulüp dergisinin 214'üncü sayısına konuştu. Kısa vadede çok hedefi olduğuna değinen Enis, "Kısa vadede çok hedeflerim var, onları başardıkça daha çok motive oluyorum ve bu beni yukarıya çekiyor. İlk etapta Trabzonspor'la yeni kupalar kaldırmak, hedeflediğim gol - asist barajını tutturmak, bunları teker teker başarmak istiyorum. Burada iz bırakıp sonrasında da çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum" dedi.

MÜCADELE ETMEK BENIM İŞİM

Geçen sezon kiralık olarak Polonya'da forma giydiğinde çok zorlandığını vurgulayan Enis Destan, şunları kaydetti: Polonya'ya gittiğimde ilk başlarda çok zorlandım, psikolojik olarak adeta çöktüm. 2-3 ay çok kötüydü benim adıma ve her şeyi bırakacaktım neredeyse. Ama kulübün bakış açısı, ailem ve arkadaşlarımın yardımıyla bu süreci aştım ve sonrasında daha da güçlendim. O yaşta büyük bir tecrübe oldu o direnç ve artık hiçbir şekilde, hiçbir konuda pes etmem. Saha içi ve dışı fark etmez: Mücadele benim işim. Her yerde sonuna kadar savaşabilirim. Asla vazgeçmem. Trabzonspor'u, bu kulübü, bu camiayı çok seviyorum. Altınordu ve Bayern Münih'in maçlarını da merakla takip ediyorum.