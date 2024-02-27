Mendy'nin stopere geçmesiyle orta sahada görev yapmaya başlayan Umut Güneş, Adana Demir maçının ilk yarısında iyi oynadıklarını söyledi. 23 yaşındaki merkez orta saha, "Elimden geleni yapıyorum. 3 maçtır gol yemiyoruz. Bu önemli" dedi.

ARTIK SERT ESİYOR

Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu galibiyetle ilklere de imza atmış oldu. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçında Hatay-spor'u 2-0, Pendikspor'u 2-0, Adana Demirspor'u ise 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.