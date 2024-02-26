Yükseliş dönemi

Art arda 4 Trendyol Süper Lig maçını kaybettikten sonra Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni uzatmalarda deviren Trabzonspor, devamında ligde Hatayspor ve Pendikspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Bordo-mavililer dün Adana Demirspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 4'e yükseltti. Maçın ilk yarısında yüzde 55 topla üstünlüğü kuran, 6'sı isabetli 13 şut çeken Fırtına, 21. dakikada Trezeguet ile öne geçti.

ÇARŞAMBA RAKİP BAŞAKŞEHİR

Mısırlı sol kanat son 4 resmi maçında 4. golünü atarak Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirdi. İkinci yarıda skoru korumaya giden Karadeniz devi, Adana Demir'e pozisyonlar verse de bu sezon ligde ilk kez peş peşe 3 maç kazandı. İkinci devrede 2'si isabetli 6 şut çeken bordo mavili takım, topla oynamada da 59'a 41 geriye düştü. Fırtına, çarşamba günü Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i ağırlayacak.

GELENEK DEVAM ETTİ

Bordo mavili takım, Adana Demirspor'u ağırladığı son 9 Trendyol Süper Lig maçının tamamını kazandı. Aynı zamanda bordo-mavililerin Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı (14 G, 4 B) takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi yine Adana Demirspor. Karadeniz devi, bu galibiyetle geleneğini devam ettirdi.

AVCI İLE BİR BAŞKA

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra tırmanışa geçti. Trabzonspor, başarılı hoca ile 19 maçta 1.74 puan ortalaması yakaladı. Bu dönemde rakip ağları 28 kez sarsan bordo mavili takım, kalesinde ise 22 gol görerek averajını da düzeltti. Özellikle son 3 maçta savunma son derece başarılı işlere imza attı.

SON 3 MAÇTA GOL BİLE YEMEDİ

Trendyol Süper Lig'de art arda 3. galibiyetini alan Trabzonspor, kalesini de kapatmayı başarıyor. Önce Hatayspor'u 2-0, ardından Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Fırtına, dün de Adana Demirspor'u 1-0 yenerek rakiplerine bir kez daha geçit vermedi. Son 3 haftadır kalesini kapatan bordo-mavili ekibin başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, bu sezon çıktığı 26. karşılaşmada 9. kez kalesinde gol görmedi. Defans hattı oturdu.

MENDY'Yİ STOPERE ÇEKTİ

Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-0 kazandığı Pendik maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernandez'in yokluğunda Mendy'yi stopere çekerken, bu oyuncunun yerine Umut Güneş'e ilk 11'de görev verdi.

PEPE&ONUACHU DÖNDÜ

Afrika Kupası'ndan dönen Pepe ile Onuachu, Pendik maçının ardından Adana Demir karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı. Abdullah Avcı iki oyuncunun fiziksel olarak eksik geldiği için böyle bir tercih yaptığını açıkladı. Pepe ile Onuachu 63. dakikada Vişça ve Destan'ın yerine oyuna girdi.