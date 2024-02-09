Trabzonspor'dan Di Maria bombası! Transfer...

Trabzonspor'un Angel Di María için transfer çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Thomas Meunier'e imza attıran Trabzonspor'un transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlandığı iddia edildi. Brezilya basınında yer alan Karadeniz Gazetesi'nin derlediği haberde bordo-mavililerin Angel Di María için çalışma yaptığını iddia etti.

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Brezilya'dan Jovem Pan radyo istasyonuna göre, James Rodríguez'i Beşiktaş'a göndermeyi düşünen São Paulo, şu anda Benfica'da oynayan Arjantin milli takımının yıldız oyuncusu Ángel Di María'nın durumunu gözlemliyor.

Tecrübeli futbolcunun Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayına kadar devam edecek ve bu da yeni müzakereleri kolaylaştıracak. Ancak mali faktör görüşmelere sıkıntı katabilir. Ayrıca Türkiye'den de Trabzonspor'un Di Maria için Sao Paulo ile benzer bir yolu izlemesi diğer önemli bir engeli. Benfica'da forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Avrupa'da kalmak için Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği iddia edildi.