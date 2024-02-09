Fırtına’dan zemin tepkisi

Fırtına Gençlerbirliği maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nun zeminini paylaştı ve "Marka değeri, Futbolcu Sağlığı" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı da zemine tepki gösterdi: "Zemini görüyorsunuz. Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur, biz de oynamak istemiyoruz. Marka değerinden bahsederken bunu nasıl değiştireceğiz? Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Nasıl marka değerini oluşturacağız? Bu oyun sağlıklı zeminde oynanır.

HEDEFİMİZ KUPA

Galibiyet golünü atan Trezeguet şunları söyledi: "Allah'a hamd olsun. Kupa bizim için en önemli hedef. Harika oyuncularımız harika hocamız var. Taraftarın da vereceği destekle kupayı kazanmak istiyoruz. Kazanmayı hak ettik."

MAÇI DOMİNE ETTİK

Dün maça ilk 11'de başlayan Umut Güneş, "Zor ve yorucu bir maçtı" dedi. 23 yaşındaki orta saha, "Karşılaşmayı domine ettiğimizi düşünüyoruz. Mağlubiyetlerden sonra bizim için öz güven açısından önemliydi. Çok kaçırdık ama sonuçta turu geçtik" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR ASLA PES ETMEZ

Teknik direktör Abdullah Avcı, turu geçmenin önemli olduğunu söyledi. Karadeniz devinin hocası, "6-7 net pozisyon bulduk ama zeminin de zorlamasıyla atamadık. Trabzonspor asla pes etmez. 90+6'da golü atarak bunu bir kez daha gösterdik. Son ana kadar savaştık. Sonuçta hedefimize doğru yürüyoruz. Bana yapılan tepkilere alışığım. Ancak taraftarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.