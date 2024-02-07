Meunier Trabzon'da

Trabzonsporiçin uzun süren transfer sessizliği dün son buldu. Bordo-mavililer, Alman devi Borussia Dortmund'un formasını giyen 32 yaşındaki sağ bek Thomas Meunier'i dün akşam Trabzon'a getirerek ara dönemki ilk takviyesini gerçekleştirdi. 5 aylık daha anlaşması bulunan tecrübeli savunmacı, önce Trabzonspor'a 'Evet' dedi, ardından kulübüyle masaya oturdu ve sözleşmesini feshettirdi. Bu nedenle Karadeniz devinin herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Böylece Malmö'ye giden Larsen'in boşluğu doldurulmuş oldu.

SON 7 MAÇTA ILK 11'DEYDİ

Fırtına ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Meunier, sezona sakatlık sorunuyla başlasa da Borussia Dortmund'un oynadığı son 7 lig karşılaşmasına da 11'de başlamıştı. Bu sezon toplamda 9 maçta süre alan Meuiner, 648 dakika sahada kaldı. 1.91 cm boyundaki sağ bekin Trabzonspor'u tercih etmesindeki sebeplerden birisinin de Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda yer almak istemesi. Meuiner, bordo mavili formayı giyerek milli davet bekleyecek.

AVCI, NURi ŞAHiN iLE GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Abdullah Avcı, önce Thomas Meunier ile bir görüşme yaptı. Ardından da Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile görüştü. Şahin'den olumlu bilgiler alınca da transfer onayını verdi. Oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın bugün KAP'a yapılması planlanıyor.

Trabzon Havalimanı'na inen Meunier, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana anlattığı proje çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra soru işaretleri gitti" dedi. 32 yaşındaki sağ bek, "Daha önce Denswil ile oynadık. Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu. Trabzonspor her zaman zirve mücadelesi veriyor. 2 yıl önce şampiyon olmuş bir takım. İstanbul'un büyükleri ile olan mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.