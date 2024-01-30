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Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 16:07
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Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Kasımpaşa ile dün oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçı ile tamamlandı.

Çarşamba gününü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 1 Şubat Perşembe günü Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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