Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, dev derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

Abdullah Avcı: "Ligimizin son şampiyonu. Çok net ligin üzerinde konu başlıkları var; baskıları, kaybettikleri yerdeki baskıları. Bunlar çok önemli konu başlıkları. Güçlü oyun kurmaları var. Biz nereyi kapatacağız? Biz sadece görselde hazırlanabiliyoruz. Biz rakibe karşı neler yapabiliriz? Hüseyin Türkmen, benim dönemimde sağ bek oldu. Karşılarken nereye yönlendireceğiz gibi etkenler var. Baskılardan çıkışlarımızda az temaslı oyunlar. Rakip sahaya geçince birkaç konu başlığımız var çözümle alakalı. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Trabzonspor ne olursa olsun her zaman zor deplasmandır. Sahaya çıkan 11, en iyi 11'dir. Oynamayanların değil oynayanların konuşulduğu bir 11 arzum, isteğim. Bunu en iyi şekilde yapabilecek geçmişi, tarihi, duygusu, ruhu olan bir takımız. Bunun karşılığını alırız umarım. Avrupa kupaları önemli bir hedef. Geldiğimizden beri 12 maç 25 puan var. Oyun zenginliği, zaman içinde oyuncu değişimiyle olur. Güzel bir maç olur umarım. İyi bir oyun, herkesin keyif aldığı bir oyun... Karşılığını aldığımız güzel bir müsabaka olur umarım."

BAKASETAS NEDEN YEDEK?

"Bakasetas geçen hafta sakattı. Kulüpten resmi açıklama yapılmadı. 3 haftadır dizinde ağrıyla oynadı. Dün bir toplantı yaptık. Gidişata göre olmak istediğini söyledi. 2 gündür takımla idman yapıyor. Oyunun akışına göre Bakasetas'ı kullanacağız. Böyle bir şey var. Daha resmi bir şey açıklanmadı. Oyuncunun saha içinde olmak istemesi değerli. Böyle bir karakter. 122 maça çıkmış Bakasetas. 100'ü benle. Çok güzel duygular yaşadık. Kazandığımız bir maç olur umarım."

ABDÜLKADİR ÖMÜR SÖZLERİ

"Abdülkadir Ömür'ün zihinsel ve fiziksel yorgunlukları oluyor. Kolay değil. Oyuncu kaybetmek, insan kaybetmek kolay. Abdülkadir Ömür'ü kazanmak istiyoruz. Alınan karar Abdülkadir Ömür'ü kazanmak adına bir karar."