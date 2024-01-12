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Alarm zilleri

“Mali sorunlar katlanarak devam ediyor. Tek çözüm yolu ‘sürdürülebilir finansal yapı’ modeline geçmek. Aksi durumda UEFA’dan çok ciddi yaptırımlar gelecek.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Alarm zilleri

Başkan Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun düzelmesinin tek yolunun finansal yapıların ve kulüp bilançolarının düzelmesinden geçtiğini ifade etti. Doğan, Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini ve bu sorunların çözülmesi için tüm kulüplerin 'sürdürülebilir finansal yapı' modelini benimseyip uygulaması gerektiğini belirtti. Doğan, şöyle devam etti: "Artan maliyetler, düşük gelirler ve özellikle yayın getirisinin de yeterli düzeyde olmaması sebebiyle mali sorunlar her geçen gün katlanarak devam ediyor. Bu şekilde ilerlemesi halinde üzülerek söylemeliyim ki kulüplerin mali yapısı kontrol edilemez hale gelecek. Türk futbolunun düzelmesinin tek bir yolu varsa o da finansal yapıların ve kulüp bilançolarının düzelmesinden geçiyor."

DDİ YAPTIRIMLAR GELEBİLİR

Doğan, Trabzonspor'un Türk futbol ekonomisi ile ilgili yerinde kararlar aldığını ve bu kararları almaya da devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Oyuncu ve haklarının değerlenmesi sayesinde teknik iflastan kurtuluyoruz. Oysa ki normal faaliyetlerimiz kapsamında öz kaynaklarımızın pozitif olması da şart. UEFA da kulüplerin öz kaynaklarına poz itif olma şartı getirdi. Zannediyorum ki 1-2 sezon sonra bu konuda da kulüpleri ciddi yaptırımlar bekliyor."

GAYRIMENKUL MÜJDELERI

Kartal Projesi ve diğer gayrimenkullerde bütün süreçlerin çok hızlı şekilde ilerlediğinin müjdesini de veren Doğan, "Trabzonspor olarak yaptığımız ve yapacak olduğumuz sermaye artırımları, mevcut durumda almaya çalıştığımız önlemlerden sadece biridir. Başta Kartal tesislerimiz olmak üzere üç gayrimenkul geliştirme projesinde önemli mesafe kat ettik" ifadesini kullandı.

KURULLARLA BULUŞTU

Başkan Doğan ve yönetim kurulu, kurullarla yemekte bir araya gelerek bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda önümüzdeki günlerde kulüple ilgili atılacak adımlar ele alındı.

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