Onuachu'yu görün!

Karadeniz ekibinin hücumda en güvendiği isim hiç şüphesiz Paul Onuachu… 2.01 boyundaki kule forma giydiği ilk 9 karşılaşmada 7 defa ağları sarsmıştı. 1 de asist yapmıştı. Son 5 maçta ise sadece İstanbulspor ağlarını havalandırdı. Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını boş geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı güçlü fiziği ve üstün kafa vuruşlarıyla bilinen 29 yaşındaki forvetini daha efektif kullanmak istiyor. Bunun için özel hücum çalışmaları gerçekleştirdiler. Avcı aynı zamanda kanatlarda oynayan Edin Visca ve Fountas ile bindirerek gelen bekler Jens Stryger Larsen ve Eren Elmalı'ya bir gözlerinin hep Paul Onuachu'da olmasını emretti. Bu önemli silahı daha çok kullanmaları gerektiğini anlattı.