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Trabzonspor Mckenna'nın peşinde

Fırtına, Nottingham Forest’la sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki savunmacıyı gündeme aldı. The Athletic’in haberine göre bordomavililer, Mckenna için Celtic’le yarışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor Mckenna'nın peşinde

Stoper bölgesini ara transfer döneminde yapacağı takviyeyle güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un son olarak Nottingham Forest'ın İskoç stoperi Scott McKenna'yı gündemine aldığı öne sürüldü. The Athletic'in haberine göre; Nuno Espirito Santo'yu göreve getiren İngiliz ekibi, ara transferde kadroya takviyeler yapmayı düşünüyor. Premier Lig'in kar ve sürdürülebilirlik düzenlemelerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalan Nottingham Forest bu gerekçeyle de oyuncu satmaya hazırlanıyor.

BAŞROL OYNAMIŞTI

Satış gerçekleştirmesi gereken Forest'ta ayrılacak oyuncuların başında sözleşmesi sezon sonu bitecek Scott McKenna'nın geldiği aktarıldı. 27 yaşındaki stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Celtic'in de ilgilendiği bildirildi. Bu sezon 5 maçta forma giyebilen McKennna, 2021-2022 sezonunda 48 maça çıkarak takımının Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynamıştı. İngiliz ekibinde 105 kez forma giyen McKenna 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi

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