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Onuachu şov yapıyor

Karadeniz devinin 2.01 boyundaki dev forveti, 8 golle takımın en skoreri oldu. Nijeryalı forvet, etkili performansıyla bordo-mavili takımı sırtlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Onuachu şov yapıyor

Süper Lig'de 17 maçta 30 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, rakip filelere gönderdiği 30 golün 20'sini ayakla, 9'unu ise kafayla atarken, 1 golü de rakip futbolcu kendi kalesine kaydetti. Geride kalan haftalarda ilk yarısını önde bitirdiği 7 maçın 6'sından galip ayrılan bordo-mavililerde Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ise 4'ü kafa toplam 8 golüyle takımın en skoreri oldu. Trabzonspor ilk yarılarını önde tamamladığı Alanya, Kasımpaşa, Beşiktaş, Pendik, Fenerbahçe ve İstanbulspor maçlarından da galibiyetle ayrıldı. Fırtına, Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını önde tamamlamasına rağmen bu maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz devi, ilk yarılarında geriye düştüğü Galatasaray, Çaykur Rize ve Adana Demirspor maçlarını mağlubiyetle tamamladı.

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