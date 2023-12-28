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Trabzonspor'da Elneny bombası

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesi listenin ilk sırasına Elneny yazıldı. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın bu transferde oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da Elneny bombası

Transfer döneminde mutlaka bir merkez orta saha almayı planlayan Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Menajerlerin son teklif ettiği futbolcu ise çok tanıdık: 'Mohamed Elneny.' Karadeniz devi, daha önce Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki Mısırlı futbolcunun peşinde. Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Elneny'yi takımda görmek istiyor. Bordo- mavili hoca, daha önce yaptığı açıklamalarda 1.79 boyundaki futbolcuya övgüler yağdırmıştı. Kartal ile 36 maça çıkan Mısırlı ön libero, 1 kez fileleri sarsarken 4 de asist yapmıştı. Yönetim, öncelikle yabancı kontenjanı açmak zorunda.

AVCI ÖZELLİKLE İSTİYOR

Arsenal, Premier Lig'de bu sezon sadece 1 kez (1 dakika) oynayan Elneny ile yola kesinlikle devam etmek istemiyor. Rotasyonda bile kullanılmayan tecrübeli futbolcu artık İngiltere'ye veda hazırlıkları yapmaya başladı. Bordo mavili yönetim, ilk etapta futbolcunun şartlarını öğrenmek istiyor. Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş döneminde birlikte çalıştığı Mohamed Elneny'yi istediği kaydedildi. Başarılı hocanın, İngiliz ekibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı futbolcu için şartların zorlanmasını talep ettiği belirtildi. Abdullah Avcı, 30 yaşındaki yıldız dinamoyla kendisinin de görüşeceğini belirtti.

TEKNİK VE OYUN BİLGİSİ SÜPER

Arsenal ile toplam 159 maça çıkan Elneny, 6 gol atarken 10 da asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, özellikle tekniği ile dikkat çekiyor. Son derece temiz bir futbol oynayan, oyun bilgisi ve görüşü üst düzeyde olan tecrübeli ön libero, Karadeniz devine önemli katkılar sağlayabilir.

ELNENY: AVCI, GUARDIOLA GİBİ

Elneny, Beşiktaş'ta hocası olan Avcı'ya övgüler yağdırmıştı: "Hocamız Guardiola ve Klopp tarzı futbol oynatmaya çalışıyor. Topa sahip olmaya çalışıyor. Uzun topu sevmiyor. Topu gereksiz yere kaybetmeyi sevmiyor. Kaybettiğimiz zaman en kısa zamanda o topu geri almaya çalışıyor. Hocamız topun arkasından koşmayı değil, topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bu durum benim de çok sevdiğim bir tarz."

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