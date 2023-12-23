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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da maç sonrası transfer zirvesi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Başakşehir maçının ardından teknik patron Avcı’nın Başkan Doğan ile bir araya gelmesi ve ara transfer planlamasına son şeklini vermesi bekleniyor. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:55
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da maç sonrası transfer zirvesi

Karadeniz devinde ara transfer döneminde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Takımın başına geçtiği günden itibaren, "Kadro kalitesini artırmalıyız" diyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etapta stoper, orta saha ve forvet hattına takviye beklediği belirtiliyor. Bütçe ve yabancı kontenjanına bağlı olarak daha fazla isim de alınabilir. Bu doğrultuda Başakşehir maçı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan ile Avcı'nın bir araya gelmesi ve transfer listesine son şeklini vermesi bekleniyor. Ayrıca takımdaki bazı oyunculara gelmesi muhtemel tekliflere verilecek cevaplar ve gönderilecek futbolcular da masaya yatırılacak.

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