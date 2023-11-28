Trabzonspor Abdullah Avcı ile kaybetmeyi unuttu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmedi.

Bordo-mavili takım, ikinci kez takımın başına getirdiği Abdullah Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir kimliğe bürünen Trabzonspor rakif filelere 9 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın ikinci döneminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0, EMS Yapı Sivasspor'la da 3-3 berabere kaldı.

PUAN ORTALAMASI 2,2

Trabzonspor bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde 2,2 puan ortalaması tutturdu.

Bordo-mavililer, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65 puan ortalaması elde etti.

AVCI İLE 97 LİG MAÇINDA 13 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 97 lig maçında 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda bir maç cezası nedeniyle 37 maçta takımın başında çıkan Avcı ile 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.