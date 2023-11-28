Avcı etkisi

Abdullah Avcı geldikten sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan bordo-mavili takım, dün de Sivas'ı devirmek için sahaya çıktı. Ama maçın başında şok yaşadı. 4. dakikada Charisis'in pasında orta sahada topla buluşan Saiz, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Saiz'in sert vuruşunda top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağından ağlara gitti: 1-0. 20'de Manaj'ın kafa vuruşu kaleci Taha'dan döndü. Manaj tamamladı: 2-0.

EN SON 26 KASIM 2017'DE YENDİ

39'da Pepe enfes bir vuruşla farkı 1'e indirdi. 45+1'de Onuachu eşitledi: 2-2. 67'de Manaj bir kez daha Sivasspor'u öne geçirse de Fırtına yine vazgeçmedi. Sonradan oyuna giren Enis Destan'ın pasını ağlara gönderen Trezeguet, 76'da skoru ilan etti: 3-3. Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 mağlup eden Fırtına'nın hasreti 6 sezona yükseldi. Trabzonspor, Sivas'taki son 6 maçın 4'ünden beraberlikle ayrıldı; 2'sini ise puansız kapattı.

18 MAÇTA 6 BERABERLİK

Trabzonspor, Sivas'ta oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etti; 7 kez kaybetti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Sivas'ta oynanan maçı ise ev sahibi 4-1 almıştı.

Trabzonspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'de oynanan 35 maçta Trabzonspor'un 16, Sivasspor'un 1'i hükmen olmak üzere 9 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşma berabere sona erdi.