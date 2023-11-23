Haberler Trabzonspor "Cezasını aldı"

"Cezasını aldı"

Fenerbahçe derbisinde hakem maçı herkesin gözü önünde bir taraftan alıp diğer tarafa vermeye çalıştı. O hakem yaptıklarının cezasını çekiyor”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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"Cezasını aldı"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde yüzlerce taraftar ile bir araya geldi. Doğan, Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan için "O hakem yaptıklarının cezasını gördü" dedi. Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yandan yarışan diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan bir dönem yaşıyoruz. Trabzonspor kulübünün tek gündemi ekonomidir. Kendi kendini yönetebilecek bir durumda değildir. SPK'da Trabzonspor dışında böyle borçlu bir şirket olsa tahtası kapalı olur. Önümüzdeki ay yeni sponsorluklarla kasaya geldiğimiz andan itibaren toplamda 88 milyon euro katkı koymuş olacağız. Çok sıkı çalışıyoruz."

DEVLETİMİZDEN GAYRİMENKUL TALEP ETTİK

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar TL olurdu. 'Gelirim, başkan olurum, 6 ayda borçları bitiririm' diye bir durum yok. Bu bir hayal. 'Hem borçları 6 ayda bitirip hem de İstanbul kulüpleriyle yarışırım' diyen varsa buyursun gelsin. Devletimize müracaat ettik, 'Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a ne verdiyseniz aynısını istiyoruz' dedik. 4 ayrı gayrimenkul talebimiz değerlendirme aşamasında. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ve Kartal'daki Trabzonspor tesislerine bugüne kadar 1 kuruş vergi ödememişiz. Sadece vergi borcumuz 1.2 milyar lira. Bunun için taraftarımızdan ürün alarak bizlere destek olmalarını istiyoruz ve bunu bekliyoruz."

HER 1 TL'YE İHTYAÇ VAR

Doğan, bu süreçte taraftarların desteğinin çok önemli olduğuna da vurgu yaparak, "Her bir taraftarımızın katkısını bekliyoruz. Lisanslı ürünlerden alalım, kombinesi olmayan kombine alsın. Gücü yeten loca alsın. Her bir liraya ihtiyacımız var. Her alanda mücadele veriyoruz. İstanbul'daki Fenerbahçe maçında hakem maçı herkesin gözü önünde bir taraftan alıp diğer tarafa vermeye çalıştı. Ancak o hakem ceza aldı. Yanlış yapanın yanına kalmamalı" diye konuştu.

2010-11'DEN VAZGEÇMEDİK

Başkan Doğan, bir taraftarın, 'Müzemizde 2010-11 kupasının yeri boş, o kupa ne zaman yerine konacak?' sorusu üzerine Trabzonspor başkanı, "Biz bu davadan vazgeçmedik. Şampiyonluğu elde ettik ancak o sezonu unutmadık. 2010-11 sezonunun şampiyonu tereddütsüz Trabzonspor'dur" dedi.

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