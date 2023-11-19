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Süper yürüyüş!

Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray taraftarı İstanbul’da İsrail’i protosto etti. Trabzonlular da tepkiye kendi şehirlerinden katıldı. Binlerce kişi aynı şeyi haykırdı: ÖZGÜR FİLİSTİN!

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Süper yürüyüş!

İsrail'in Gazze'yi çocuk, kadın, yaşlı, demeden kana bulaması sürerken, çığ gibi büyüyen tepkilere dört büyük kulübün taraftarları da eklendi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftar grupları dün İsrail'in zulmüne 'dur' demek için bir araya geldi. Rakip renkler, haksızlığa karşı birleşti; tek ses oldu. İsrail'i protesto edip, Gazze'ye destek veren sporseverler; pankartlar, sloganlar atarak Gazze'de yapılanlara tepki gösterdiler. 3 büyük kulübün taraftarları istanbul'daki İsrail konsolosluğu önünde devam ettikleri protestolarında birlik mesajları verdiler.

YANINDAYIZ GAZZE

Bu tepki gösterisini Trabzonsporlular da Karadeniz'den destekledi. Yüzlerce bordo mavili taraftar, kent meydanında toplanarak İsrail aleyhine slonganlar attılar. "Yanındayız Gazze" diye bağırdılar. Hem İstanbul hem Trabzon'da yapılan protesto gösterileri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Formalarını giyip İsrail'e protesto eden taraftarlara, hem İstanbul hem de Trabzon'da vatandaşlar da eklendi. İsrail'i lanetleyerek Filistin'e desteklerini gösteren taraftar derneklerine vatandaşlar da destek verdi.

POLONYA'DA DA TEPKİ

POLONYA'NIN başkenti Varşova'da da yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte Gazze'de öldürülen çocuklar için temsili tabut taşındı. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Varşova ve Gazze aynı davayı paylaşıyor" sloganları attı. Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı da taşıdı

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