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Larsen: 3 puan bizi mutlu etti!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili kulübün futbolcusu Jens Stryger Larsen, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 23:55
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Larsen: 3 puan bizi mutlu etti!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili kulübün futbolcusu Jens Stryger Larsen, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE LARSEN'İN AÇIKLAMALARI:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili kulübün futbolcusu Jens Stryger Larsen, "Genel itibarıyla baktığımızda performansımızdan ve maçın genelinden mutlu değildik. Ama bazen iyi oynamasanız da galibiyet almanız maçı kazanmanız gerekmektedir. Bu da onlardan biri diyebiliriz. 3 puan bizi mutlu etti" dedi.

Konyaspor karşılaşmasındaki mevki değişikliğini değerlendiren Larsen, "Kariyerim boyunca bu pozisyonda birçok kez oynadım. Bu benim için yeni bir şey değil. Aynı zamanda Danimarka Milli Takımı'nda da bu pozisyonda oynadım. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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