Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek rakibi karşısında 26 yıl sonra deplasmanda galip gelen Trabzonspor, son yıllarda istikrarı Abdullah Avcı ile yakalıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:14
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi!

Bordo-mavili takım, teknik direktör Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarılı sonuçları yine deneyimli teknik adamın 2. kez göreve gelmesiyle elde etmeye başladı.

Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65, bu sezon ise ilk 3 maçta 2,33 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki iki döneminde 95 lig karşılaşması oynarken, bu maçlarda 54 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde iki dönemdeki lig maçlarında toplam 2 puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı.

TAKIMI YÜKSELİŞE GEÇİRDİ

Bordo-mavililer, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, Fenerbahçe'yi 3-2'lik sonuçla mağlup etti.

Nenad Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 19 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi.

İLK GELİŞİNDE DE ÇIKIŞA GEÇİRMİŞTİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk göreve geldiği dönemde çıkışa geçmişti.

Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kalarak ilk 8 haftada 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligde dördüncü sıraya tırmanarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın ilk ve ikinci gelişindeki 3'er lig maçında da 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayıp aynı başlangıcı yaptı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Burak'a sormak lazım"
Arşivden ihanet çıktı! 2010'da Kılıçdaroğlu'nun arkasında 2023'te elinde 'hançer'... Ekrem İmamoğlu ve binbir entrika
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında...
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avcı'nın gizli reçetesi!
Aydınus'tan flaş hakem yorumu!
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı 6 Kasım?
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi! Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi! 11:14
Kadroyu kim sızdırdı? Takibe alındı Kadroyu kim sızdırdı? Takibe alındı 10:56
Devler Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İşte maç programı Devler Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
NBA'de Suns, Pistons'ı 120-106 yendi NBA'de Suns, Pistons'ı 120-106 yendi 10:51
Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? 10:18
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında... G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında... 10:11
Daha Eski
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer 10:09
Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i 09:57
Kupada kura çekimi heyacanı! Kupada kura çekimi heyacanı! 09:51
Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi 09:49
Sivasspor iç sahada kazanamıyor! Sivasspor iç sahada kazanamıyor! 09:43
Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! 09:39