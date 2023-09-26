Bjelica'dan harakiri

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Mersin'de kapandı. Hatayspor, Trabzonspor'u konuk etti. Volkan Demirel ile bu sezon yenilgisiz yoluna devam eden Hatay, Fırtına'ya da boyun eğmek istemiyordu. Son oynanan Beşiktaş maçında 3-0 kazanarak taraftarını coşturan bordo-mavililer ise 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmenin peşindeydi. 43'te Visca sahneye çıktı, 62'de Onuachu fileleri sarsarak Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi. Fırtına'nın hocası Bjelica, 1 gol ve 1 asistle oynayan maçın yıldızı Onuachu'yu 67'de çıkardı.

MAÇIN YILDIZI PAUL ONUACHU

Onuachu'nun çıkması sonrası Hatayspor dalga dalga yüklenmeye başladı. 72'de Rigoberto Rivas ağları havalandırınca bordo-beyazlılar puan için umutlandı. 88'de Ze Lamkel beraberliği getirdi, 90+7'de ise Dele Bashiru sahneye çıkarak Hatayspor'a hem müthiş geri dönüşü hem de 3 puanı getiren golü kaydetti. Yeni transfer Onuachu, müthiş oynamaya devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş filelerini sarsan 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, dün Visca'ya asist yaptı ve golünü atarak serisini devam ettirdi.

Şehitlerimiz anıldı

Mersin'de 26 Eylül 2022'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer ve tüm şehitler anıldı. Hatayspor-Trabzonspor karşılaşması öncesi şehit ile gazi çocukları, her iki takımın oyuncuları ve hakemlerle birlikte sahaya çıktı. Futbolcular çocuklara yakın ilgi gösterdi.

YİNE YAPAMADILAR

Nenad Bjelica, 18 Nisan'da takımın başına geçmişti. Hırvat hoca yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de hiç üst üste iki deplasmanı kazanamamıştı. Fırtına, ligde bir önceki dış saha mücadelesinde Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etmişti. Dün de Hatay'ı yenerek bir ilki başarmak istiyordu. 2-0 öne geçse de yine olmadı: 2-3.

TARAFTARDAN DESTEK

Trabzonspor taraftarları, Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavililer, kendileri için ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurup 90 dakika destek verdi. Ayrıca çok sayıda Hatayspor taraftarı da destek için tribündeki yerini aldı.

KADROYU KORUDU

Teknik patron Bjelica, geçen hafta Beşiktaş karşısında 3-0'lık net galibiyet alan takımı bozmadı. Hatay maçına derbi ilk 11'i ile çıkan Hırvat hoca, 21 kişilik kadroda da tek değişikliğe giderek sakat olan Larsen'in yerine Arif Boşluk'u 21 kişilik kadroya dahil etti. Bjelica, "İlk 11'i değiştirmek için çok fazla nedenimiz yoktu" dedi.