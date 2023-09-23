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Trezeguet siftah peşinde

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de bordo-mavililerin en golcü futbolcusu olan Mısırlı sol kanat (11), bu dönemin ilk golünü Hatay’a karşı atmayı arzuluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Trezeguet siftah peşinde
Trabzonspor''un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Hatayspor maçına özel hazırlanıyor. Ligin ikinci haftasındaki G.Saray derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası Rize ve Kasımpaşa maçlarında görev alamayan Trezeguet, Beşiktaş sınavında kadroda yer almıştı. Yetenekli kanat derbide ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Visca'ya asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 28 maçta 11 gol atıp 3 asist yapan 28 yaşındaki yıldız takımın en skorer ismi olmuştu. Bu sezon 3 maçta henüz gol atamayan Trezeguet, Hatayspor maçında bu şanssızlığını kırmak istiyor.
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