Bjelica hala aynı

Alen Lesicki, değerlendirmelerinde Nenad Bjelica'yı da yorumladı. Lesicki "Dinamo Zagreb'deki gibi antrenmanlar takip ettim. Kimin ne yaptığı, nereden sorumlu olduğu belli. Yoğun şekilde 1.5 saat çalışıyorlar. Oyuncular sert idmanlara rağmen Bjelica'yı çok seviyorlar. İdmanlarda bol kahkaha var. Bjelica istemediği şeyler görünce şınav cezası veriyor" ifadelerini kullandı.
Alen Lesicki, değerlendirmelerinde Nenad Bjelica'yı da yorumladı. Lesicki "Dinamo Zagreb'deki gibi antrenmanlar takip ettim. Kimin ne yaptığı, nereden sorumlu olduğu belli. Yoğun şekilde 1.5 saat çalışıyorlar. Oyuncular sert idmanlara rağmen Bjelica'yı çok seviyorlar. İdmanlarda bol kahkaha var. Bjelica istemediği şeyler görünce şınav cezası veriyor" ifadelerini kullandı.