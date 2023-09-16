Umut Güneş imzayı attı

Karadeniz devinin önceki gün renklerine bağladığı Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha Umut Güneş dün Trabzon'a geldi. Trabzon'da sağlık kontrollerinden geçen Güneş, resmi imzayı attı. Karadeniz devi, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 300 bin euro üç taksit halinde ödenecektir" denildi.

Alanyaspor formasıyla 95 karşılaşmaya çıkan Güneş, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

4 YILDA 41 MİLYON TL

Fırtına, Umut Güneş ile 4+1 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu. KAP'a gönderilen açıklamada, "Futbolcuya 2023-24 sezonu için 8 milyon TL, 2024-25 için 9 milyon 500 bin TL, 2025-26 için 11 milyon TL, 2026-27'de 12 milyon 500 bin TL, opsiyon kullanılırsa son sezon 14 milyon TL ödenecektir" denildi.