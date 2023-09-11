Trabzonspor Paul Onuachu transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor yeni transferi Paul Onuachu'yu KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, Nijeryalı golcüyü İngiliz ekibi Southampton'dan 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Onuachu için Ada temsilcisine 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği ifade edildi. Onuachu'ya ise 1 milyon 742 bin 500 euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

İşte o açıklama...

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.