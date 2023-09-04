Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Batista Mendy ile anlaşmaya vardı!

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Batista Mendy ile anlaşmaya vardı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ön libero bölgesine takviye geldi. Bordo-mavililer, Angers'de forma giyen Fransız futbolcu Batista Meny ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:22 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:40
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Batista Mendy ile anlaşmaya vardı!

Orta sahasını güçlendirmek için transfere yönelen Trabzonspor, aradığı ismi Fransa'da buldu. Bordo-mavililer, Ligue 2 takımlarından Angers'de forma giyen Batista Mendy transferinde mutlu sona ulaştı.

Fransa, Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan 23 yaşındaki ön libero, tercihini Trabzonspor'dan yana kulllandı.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, uzun süren görüşmeler neticesinde Batista Mendy ile prensip anlaşmasına vardı.

Ön libero mevkisinde forma giyen Batista Mendy, stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de görev alabiliyor.

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