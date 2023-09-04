TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Batista Mendy ile anlaşmaya vardı!

Orta sahasını güçlendirmek için transfere yönelen Trabzonspor, aradığı ismi Fransa'da buldu. Bordo-mavililer, Ligue 2 takımlarından Angers'de forma giyen Batista Mendy transferinde mutlu sona ulaştı.

Fransa, Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan 23 yaşındaki ön libero, tercihini Trabzonspor'dan yana kulllandı.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, uzun süren görüşmeler neticesinde Batista Mendy ile prensip anlaşmasına vardı.

Ön libero mevkisinde forma giyen Batista Mendy, stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de görev alabiliyor.