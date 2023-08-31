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Kasımpaşa ile Trabzonspor 29. kez karşı karşıya

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında cuma günü oynayacakları maçla birlikte ligde 29. kez rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda bordo-mavililerin 13’e 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 13:22
Kasımpaşa ile Trabzonspor 29. kez karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Paşa, ilk haftada MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, 2. haftada Hatayspor ile 0-0, 3. haftada da Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, topladığı 5 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor ise ilk haftada Antalyaspor'u 1-0 yenerken, 2. haftada Galatasaray'a 2-0, 3. haftada da Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

29. RANDEVU

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda lacivert-beyazlılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, bordo-mavililer ise 13 kez rakibini mağlup etti. İki ekip arasındaki 8 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kasımpaşa Söz konusu maçlarda Paşa 35 gol kaydederken, Karadeniz ekibi ise rakibine 47 golle karşılık verdi.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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