Her sisteme uyabilirim

Fırtına'nın Karagümrük'ten kadrosuna kattığı yeni transferlerinden Rayyan Baniya,bordo mavili takımda alışma sıkıntısı yaşamayacağını söyledi. 24 yaşındaki stoper, "Geçen sezon zaten Türkiye liginde oynadığım için hem tüm takımları hem de oyunculara karşı bilgim vardı. Bazıları zaten arkadaşımdı. Burada çok rahat ve sıcak karşılandım. Bu da benim için alışma sıkıntısı yaşamamamı sağlıyor" şeklinde konuştu. Süper Lig'in sertlik bakımından İtalya'ya benzediğinin altını çizen 1.94 boyundaki futbolcu "Ben de bu sistemde kendimi başarılı olarak görüyorum. Daha da önemlisi Trabzonspor'a her zaman katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rayyan Baniya, daha önce Hellas Verona, Mantova, Renate gibi takımlarda oynadı. Toplam 139 resmi kulüp karşılaşmasında 7 gol, 1 asistle oynadı. Oyuncu, kart görmeye müsait bir mevkide oynamasına rağmen sadece 1 kırmızı kart gördü.
Fırtına'nın Karagümrük'ten kadrosuna kattığı yeni transferlerinden Rayyan Baniya,bordo mavili takımda alışma sıkıntısı yaşamayacağını söyledi. 24 yaşındaki stoper, "Geçen sezon zaten Türkiye liginde oynadığım için hem tüm takımları hem de oyunculara karşı bilgim vardı. Bazıları zaten arkadaşımdı. Burada çok rahat ve sıcak karşılandım. Bu da benim için alışma sıkıntısı yaşamamamı sağlıyor" şeklinde konuştu. Süper Lig'in sertlik bakımından İtalya'ya benzediğinin altını çizen 1.94 boyundaki futbolcu "Ben de bu sistemde kendimi başarılı olarak görüyorum. Daha da önemlisi Trabzonspor'a her zaman katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rayyan Baniya, daha önce Hellas Verona, Mantova, Renate gibi takımlarda oynadı. Toplam 139 resmi kulüp karşılaşmasında 7 gol, 1 asistle oynadı. Oyuncu, kart görmeye müsait bir mevkide oynamasına rağmen sadece 1 kırmızı kart gördü.