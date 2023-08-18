Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Jean Charles Castelletto hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Jean Charles Castelletto hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin son olarak ise Fransız ekiplerinden Nantes'ın formasını terleten 28 yaşındaki stoper Jean- Charles Castelletto ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Jean Charles Castelletto hamlesi!
Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Fransa'ya kırdı. Sabah'ın L'Equipe'den derlediği habere göre; bordo-mavili takım, Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Jean- Charles Castelletto konusunda girişimlere başladı. Trabzonspor'un, Kamerunlu için 2.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtilen haberde, Ligue 1 temsilcisinin kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi. 3.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan deneyimli oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest formaları giyen Castelletto, kariyerinde çıktığı 307 karşılaşmada 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
DİĞER
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında Türkiye’ye yeni müjde geldi! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında güncel durum…
Ekrem İmamoğlu İBB adaylığını ilan etti İYİ Parti karıştı! Akşener'in CHP'ye yanaşma girişimine İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan rest: Gerekirse parti kurarım
F.Bahçe'den Slovenya'daki olaylarla ilgili açıklama!
2 günlük süre bugün bitiyor! Livakovic olmazsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Petkovic için son viraj!
Fırtına transferi resmen duyurdu!
CUMA HUTBESİ | 18 Ağustos Cuma
Deprem son dakika 18 Ağustos 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı! 01:19
Fırtına transferi resmen duyurdu! Fırtına transferi resmen duyurdu! 01:19
G.Saray'a flaş sözler! "Beni sürekli oyaladınız" G.Saray'a flaş sözler! "Beni sürekli oyaladınız" 01:19
Resmi açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlığı... Resmi açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlığı... 01:19
Walcott futbolu bıraktı! Walcott futbolu bıraktı! 01:19
F.Bahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu! 01:17
Daha Eski
İrfan Can Eğribayat penaltıyı kurtardı! İşte o pozisyon... İrfan Can Eğribayat penaltıyı kurtardı! İşte o pozisyon... 01:17
Beşiktaş play-off'a yükseldi! Beşiktaş play-off'a yükseldi! 01:17
Güneş'ten Dinamo Kiev yorumu: Zor bir maç olacak Güneş'ten Dinamo Kiev yorumu: Zor bir maç olacak 01:17
Maribor-F.Bahçe maçında skandal üstüne skandal! Maribor-F.Bahçe maçında skandal üstüne skandal! 01:17
F.Bahçe play-off'a yükseldi! F.Bahçe play-off'a yükseldi! 01:17
Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 01:17