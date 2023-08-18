TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Jean Charles Castelletto hamlesi!
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin son olarak ise Fransız ekiplerinden Nantes'ın formasını terleten 28 yaşındaki stoper Jean- Charles Castelletto ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Fransa'ya kırdı. Sabah'ın L'Equipe'den derlediği habere göre; bordo-mavili takım, Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Jean- Charles Castelletto konusunda girişimlere başladı. Trabzonspor'un, Kamerunlu için 2.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtilen haberde, Ligue 1 temsilcisinin kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi. 3.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan deneyimli oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest formaları giyen Castelletto, kariyerinde çıktığı 307 karşılaşmada 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.