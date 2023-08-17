Baniya Trabzon'da

Bordo mavililer bu dönem stoper bölgesini Fernandez ve Benkovic takviyeleri ile güçlendirmişti. Ama iki futbolcunun sakatlanması sonrası teknik direktör Nenad Bjelica, bu mevkiye bir futbolcu daha istedi. Gündemde Rus ekibi Zenit'te forma giyen 23 yaşındaki Nuraly Alip, Portekiz temsilcisi Braga'dan Vitor Tormena ve Almanya'da Hoffenheim forması giyen Adams gibi isimler vardı. Ancak bordo-mavili yönetim, aradığı stoperi ülke içinde buldu: 'Rayyan Baniya.' Karadeniz devi, Karagümrük'ün 24 yaşındaki savunma oyuncusunu renklerine bağladı.

BAŞKAN DOĞAN İŞİ BİTİRDİ

Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüştü ve bu transferi noktaladı. İkilinin iyi ilişkileri işleri kolaylaştırdı. Dün önce İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilen 1.94 boyundaki futbolcu ardından Ertuğrul Doğan'ın ofisine geçti. Kısa bir görüşmeden sonra da 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. Bahiya'nın bugün teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşmesi ve ilk idmana çıkması bekleniyor. Genç futbolcu için Napoli'nin de son derece istekli olduğu ancak Başkan Ertuğrul Doğan'ın elini çabuk tutarak işi bitirdiği belirtildi. Yunus Emre SEL

TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR

Fatih Karagümrük ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rayyan Baniya, ülkemizde yerli statüsünde oynuyor. Kırmızı-siyahlı formayla geçen sezon 29 resmi maça çıkan başarılı stoper, 2 kez gol sevinci yaşadı.

BABASI BENİNLİ, ANNESİ TÜRK

Babası Beninli, annesi Türk olan ve kendisi İtalya'da doğan Rayyan Baniya yerli statüsünde oynaması hakkında daha önce şunları söylemişti: "Kendimi Türk hissediyorum çünkü Türk bir annenin oğluyum. A Milli Takım'da oynamak benim küçüklükten bu yana hayalimdi. Tabii ki Benin'den de İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum. Ancak benim ilk tercihim her zaman Türk Milli Takımı olacak."