Yetenek avcısı hoca

A takımın Trabzon ve Slovenya'daki kampında genç oyunculara şans veren ve yakından izleyen Bjelica, geçmişte Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Osijek gibi çalıştırdığı kulüplerdeki yetenek avcılığıyla biliniyor. Bir yandan A takımı yeni sezona hazırlayan Hırvat teknik adam, Trabzonspor yönetim kurulunun altyapıdan oyuncu yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyor.
A takımın Trabzon ve Slovenya'daki kampında genç oyunculara şans veren ve yakından izleyen Bjelica, geçmişte Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Osijek gibi çalıştırdığı kulüplerdeki yetenek avcılığıyla biliniyor. Bir yandan A takımı yeni sezona hazırlayan Hırvat teknik adam, Trabzonspor yönetim kurulunun altyapıdan oyuncu yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyor.