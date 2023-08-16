Futbolculara büyük ilgi

Trabzonspor'un Yunan oyuncuları Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı'nda 10'uncu kez düzenlenen ayine katıldı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, takımın yıldız oyuncularıyla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgiden dolayı futbolcular ayin sırasında, manastırda ziyaretçilere kapalı olan bir bölüme alındı.
Trabzonspor'un Yunan oyuncuları Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı'nda 10'uncu kez düzenlenen ayine katıldı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, takımın yıldız oyuncularıyla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgiden dolayı futbolcular ayin sırasında, manastırda ziyaretçilere kapalı olan bir bölüme alındı.