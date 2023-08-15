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Adams gibi stoper

Trabzonspor Kulübü, Ganalı savunmacı için harekete geçti. Nuraly Alip, Vitor Tormena için hamle yapan Karadeniz devi, Hoffenheim forması giyen 28 yaşındaki Ganalı stoper için de adım attı. Kasim Adams transferi her an bitebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Adams gibi stoper

Bordo mavililer bu dönem stoper bölgesini Fernandez ve Benkovic ile güçlendirmişti. Ama iki futbolcunun sakatlanması sonrası Bjelica, bu mevkiye bir takviye daha istedi. Yönetim, Rus ekibi Zenit'te forma giyen 23 yaşındaki Nuraly Alip için girişim yapmıştı. 1.88 boyunda ve sol ayağını etkili kullanabilen genç oyuncunun kulübü Zenit 3 milyon euro talep edince geri adım atıldı. Portekiz ekibi Braga'dan Vitor Tormena transferini de gerçekleştiremeyen Trabzonspor rotayı Almanya'ya çevirdi.

DEĞERI 700 BIN EURO

Karadeniz devinin, Hoffenheim forması giyen 28 yaşındaki Ganalı stoper Kasim Adams'ı gündemine aldığı öğrenildi. Geçen sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki 1.90'lık Ganalı savunmacının Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Daha önce Young Boys, Mallorca, Fortuna Düsseldorf gibi kulüplerde de top koşturan Adams, Gana Milli Takımı'nın formasını da 14 kez terletti. Piyasa değeri 700 bin euro civarında olan Adams transferinin kısa süre içinde bitirilmesi bekleniyor.

Kulüp kariyerinde 204 maça çıkan Kasim Adams, 10 gol attı ve 5 de asist yaptı. Sadece iki kez direkt kırmızı kart gördü.

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