Trabzonspor'da Petkovic için geri sayım

Fırtına'nın uzun zamandır gündeminde yer alan Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic'te flaş gelişmeler yaşanabilir. Sponsorluk anlaşmasını tamamlayarak rahat nefes alan Başkan Ertuğrul Doğan'ın 28 yaşındaki golcüyü bitirmek adına görüşmeleri hızlandıracağı ifade edildi. Transferde hata yapmak istemediklerini, teknik direktör Nenad Bjelica'nın istediği oyuncuları da en kısa sürede takıma kazandıracaklarını söyleyen Doğan, Zagreb'li yöneticilerle doğrudan temasa geçecek. Ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi ön elemeleri olmak üzere 6 maçta forma giyen ve 1 gol atabilen Petkovic kulübünde eleştirilerin odağındaki isim olurken bu durumun da bordo- mavililerin lehine olacağı ifade edildi.

145 GOLE ETKİ ETTİ

Bjelica'nın heyecanla beklediği Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa sarstı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta toplamda 9 golü var.