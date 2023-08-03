Masouras iddiası

Orsic'in yaşadığı sakatlık sonrası sol kanat arayan Trabzonspor'un, Olympiakos forması giyen Georgios Masouras için resmi teklif yaptığı iddia edildi. Yunan basını, geçen yaz da gündeme gelen ama Olympiakos'un yüksek bonservis bedelleri talepleri sonrası gerçekleşmeyen 29 yaşındaki futbolcuyu Fırtına'nın yeniden istediğini öne sürdü. Yunan oyuncunun, kulübü ile sözleşmesinin 1 yıl sonra sona erecek olması bu kez transferde Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.
Orsic'in yaşadığı sakatlık sonrası sol kanat arayan Trabzonspor'un, Olympiakos forması giyen Georgios Masouras için resmi teklif yaptığı iddia edildi. Yunan basını, geçen yaz da gündeme gelen ama Olympiakos'un yüksek bonservis bedelleri talepleri sonrası gerçekleşmeyen 29 yaşındaki futbolcuyu Fırtına'nın yeniden istediğini öne sürdü. Yunan oyuncunun, kulübü ile sözleşmesinin 1 yıl sonra sona erecek olması bu kez transferde Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.