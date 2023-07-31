Bakasetas imza atmak üzere

Yönetim, gelecek sezon sonunda serbest kalacak Bakasetas'a sözleşme uzatma teklifinde bulunmuştu. Yunan 10 numara, yıllık 1 milyon 750 bin euro'dan yapılan 3 senelik yeni mukavele teklifine "evet" dedi. Önümüzdeki günlerde menajeri Türkiye'ye gelecek olan 1.81 boyundaki yıldız ile yeni sözleşme imzalanacak. Başkan Ertuğrul Doğan da Bakasetas ile görüşmelerin iyi gittiğini doğrulayarak, "Her an yeni sözleşme imzalayabiliriz. Süreç gayet pozitif gidiyor" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki orta sahanın bu sezondan itibaren takımın liderlerinden biri olması ve Uğurcan Çakır ile birlikte kaptanlık görevini yürütmesi planlanıyor.